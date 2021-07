Val-Couesnon Val-Couesnon Ille-et-Vilaine, Val-Couesnon Chasse aux trésors en famille au Parc animalier Val-Couesnon Val-Couesnon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Chasse aux trésors en famille au Parc animalier Val-Couesnon, 27 août 2021-27 août 2021, Val-Couesnon. Chasse aux trésors en famille au Parc animalier 2021-08-27 10:30:00 – 2021-08-27 11:45:00 Tremblay Foyer de vie – 20 rue Vincent Grellé

Val-Couesnon Ille-et-Vilaine Animation estivale au Parc animalier. Serez-vous capable de retrouver le précieux trésor caché dans le parc animalier ? Pour les enfants de 3 à 11 ans accompagnés d’un parent ou grand-parent Gratuit – Inscription vivement conseillée familles@couesnon-marchesdebretagne.fr +33 6 46 81 42 72 Animation estivale au Parc animalier. Serez-vous capable de retrouver le précieux trésor caché dans le parc animalier ? Pour les enfants de 3 à 11 ans accompagnés d’un parent ou grand-parent Gratuit – Inscription vivement conseillée dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Val-Couesnon Étiquettes évènement : Autres Lieu Val-Couesnon Adresse Tremblay Foyer de vie – 20 rue Vincent Grellé Ville Val-Couesnon lieuville 48.42095#-1.47098