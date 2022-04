Chasse aux trésors de Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin 0 EUR Dans le Val d’Argent, découvrez Sainte-Marie-aux-Mines ainsi que son riche passé de ville minière et industrielle, grâce à une chasse aux trésors inédite ! Récoltez les indices à l’aide d’énigmes qui vous permettront d’en apprendre plus sur le patrimoine ainsi que sur les personnages marquants de la ville. Un parcours ludique qui vous permettra d’identifier « le trésor » ! Livret disponible gratuitement en téléchargement ou à l’Office de Tourisme du Val d’Argent. +33 3 89 58 80 50 Dans le Val d’Argent, découvrez Sainte-Marie-aux-Mines ainsi que son riche passé de ville minière et industrielle, grâce à une chasse aux trésors inédite ! Récoltez les indices à l’aide d’énigmes qui vous permettront d’en apprendre plus sur le patrimoine ainsi que sur les personnages marquants de la ville. Un parcours ludique qui vous permettra d’identifier « le trésor » ! Livret disponible gratuitement en téléchargement ou à l’Office de Tourisme du Val d’Argent. Sainte-Marie-aux-Mines

