Munster Haut-Rhin Partez à la recherche du trésor dans les rues de Munster. Les livrets sont à retirer à l’Office de Tourisme ou à télécharger sur le site Internet. Petite récompense pour ceux qui réussiront à retrouver leur chemin jusqu’à l’Office de Tourisme et à ouvrir le coffre qui les y attend. Munster

