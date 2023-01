Chasse aux trésors de Pâques Benfeld Benfeld Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Benfeld

Chasse aux trésors de Pâques Benfeld, 10 avril 2023, Benfeld . Chasse aux trésors de Pâques place de la République Benfeld Bas-Rhin

2023-04-10 – 2023-04-10 Benfeld

Bas-Rhin Petits et grands sont invités à participer en famille, à la chasse aux Trésors de Pâques qui sera installée à Benfeld du week-end de Pâques jusqu’à ….. (date à confirmer). Venez en famille, pour une chasse aux Trésors de Pâques. Cette balade ludique est en accès libre, au grand air, du week-end de Pâques à la mi-mai. Une fiche de jeu avec plan du parcours vous permettra de participer au tirage au sort pour gagner l’un des trésors de Pâques ! Benfeld

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Benfeld Autres Lieu Benfeld Adresse place de la République Benfeld Bas-Rhin Ville Benfeld lieuville Benfeld Departement Bas-Rhin

Benfeld Benfeld Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benfeld/

Chasse aux trésors de Pâques Benfeld 2023-04-10 was last modified: by Chasse aux trésors de Pâques Benfeld Benfeld 10 avril 2023 Bas-Rhin Benfeld Place de la République Benfeld Bas-Rhin

Benfeld Bas-Rhin