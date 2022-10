Chasse aux trésors de Noël : Une chasse ensorcelante Rouffach Rouffach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Rouffach Arpentez les ruelles de Rouffach, belle cité Renaissance et médiévale du vignoble alsacien, et collectez les indices qui jalonnent votre parcours… ils vous mèneront jusqu’au trésor ! Affûtez vos yeux et faites attention aux détails !

Le livret de jeu est à votre disposition à l’Office de Tourisme sur simple demande. Une récompense est à la clé pour celles et ceux qui auront trouvé le nom du trésor ! Découverte ludique de la ville de Rouffach. Carnet de route à l’office de tourisme. +33 3 89 78 53 15 Rouffach

