Chasse aux trésors de Noël : Un Noël historique Bergheim, 25 novembre 2022, Bergheim.

Chasse aux trésors de Noël : Un Noël historique

1 Place du Docteur Walter Bergheim Haut-Rhin

2022-11-25 – 2023-01-06

Bergheim

Haut-Rhin

La charmante cité médiéval de Bergheim, reconnaissable à sa fameuse enceinte médiévale et ses 9 tours flanquantes, n’aura plus de secret pour vous lorsque vous aurez suivi le parcours de cette chasse : les bâtiments, les dates, les symboles,… sont autant de détails de la cité qui vous mèneront au trésor. Soyez attentifs ! Le livret de jeu est à votre disposition à l’Office de Tourisme sur simple demande.

Une récompense est à la clé pour ceux et celles qui auront trouvé le nom du trésor !

Petits et grands détectives, cette chasse est faite pour vous ! Parcourez la cité médiévale de Bergheim et ses remparts flanqués de 9 magnifiques tours pour résoudre l’énigme de cette chasse et trouver le mot mystère ! Une fois découvert, venez jusqu’à l’office de tourisme de Ribeauvillé pour nous le révéler !

