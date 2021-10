Wasselonne Wasselonne Bas-Rhin, Wasselonne Chasse aux Trésors de Noël : un Noël emblématique Wasselonne Wasselonne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wasselonne

Chasse aux Trésors de Noël : un Noël emblématique Wasselonne, 15 novembre 2021, Wasselonne. Chasse aux Trésors de Noël : un Noël emblématique 2021-11-15 – 2021-12-31

Partez à la découverte des trésors de Wasselonne à travers un circuit inédit au cœur de la cité. Départ depuis l'Office de Tourisme (13 Place du Marché) pour un parcours d'1H environ (1,7km). Attention ! Si vous souhaitez partir la nuit tombée, pensez à emporter une lampe de poche ! Partez à la recherche du mot trésor, pour cela, à chaque étape de votre parcours, pensez à noter votre indice. Par déduction logique, vous devriez trouver à la fin un nom commun : le mot trésor. Bonne chance ! A la fin du parcours, donnez votre précieuse réponse à l'Office de Tourisme, un cadeau vous y attend !

