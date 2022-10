Chasse aux trésors de Noël : Un Noël bien au chaud ! Soufflenheim Soufflenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Soufflenheim Lancez-vous sur les traces du trésor de Soufflenheim ! Muni de votre livret de jeu, arpentez les rues et les ruelles de ce charmant village de potiers pour glaner la dizaine d’indices qui vous orienteront vers le trésor… Affûtez bien vos yeux !

Le livret de jeu est à votre disposition au bureau d’information touristique de Soufflenheim, de Gambsheim, à la mairie de Drusenheim ou à la boulangerie Andres à Gambsheim sur simple demande. Une récompense est à la clé pour celles et ceux qui auront trouvé le nom du trésor ! Partez en famille à la découverte d’un trésor. +33 3 88 96 44 08 Soufflenheim

