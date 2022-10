Chasse aux trésors de Noël Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Soultz-sous-Forêts

Chasse aux trésors de Noël Soultz-sous-Forêts, 25 novembre 2022, Soultz-sous-Forêts. Chasse aux trésors de Noël

2 rue des Barons de Fleckenstein Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

2022-11-25 – 2023-01-06 Soultz-sous-Forêts

Bas-Rhin Soultz-sous-Forêts Bienvenue à Soultz-sous-Forêts pour une chasse au trésor malicieuse ! Un lutin farceur sévit sur le marché de Noël d’antan : du sel dans la marmite de vin chaud, du sucre sur les tartines de fromage, du vinaigre dans le chocolat chaud… son imagination est sans limites ! À vous de jouer pour démasquer ce petit malin et lui faire cesser ses bêtises ! Récompense à la clé. Livret de jeu téléchargeable au format PDF ou disponible sur simple demande à l’accueil d’un l’office de tourisme. Un lutin farceur sévit sur le marché de Noël d’antan : du sel dans la marmite de vin chaud, du sucre sur les tartines de fromage, du vinaigre dans le chocolat chaud… son imagination est sans limites ! À vous de jouer pour démasquer ce petit malin et lui faire cesser ses bêtises ! +33 3 88 80 41 46 Soultz-sous-Forêts

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Soultz-sous-Forêts Autres Lieu Soultz-sous-Forêts Adresse 2 rue des Barons de Fleckenstein Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin Ville Soultz-sous-Forêts lieuville Soultz-sous-Forêts Departement Bas-Rhin

Chasse aux trésors de Noël Soultz-sous-Forêts 2022-11-25 was last modified: by Chasse aux trésors de Noël Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts 25 novembre 2022 2 rue des Barons de Fleckenstein Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin Bas-Rhin Soultz-sous-Forêts

Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin