Obernai Obernai Bas-Rhin, Obernai Chasse aux trésors de Noël Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Chasse aux trésors de Noël Obernai, 20 novembre 2021, Obernai. Chasse aux trésors de Noël 2021-11-20 – 2021-12-24

Obernai Bas-Rhin Obernai À Obernai, profitez de la magie de Noël tout en partant à la recherche d’un trésor ! Énigmes, rébus, indices … vous aideront à dénicher les secrets de la ville. Livret de jeu disponible gratuitement à l’office de tourisme et en téléchargement. Récompense à la clé pour celles et ceux qui auront trouvé le nom du trésor ! Animation réalisée avec le soutien de Alsace Destination Tourisme. Entre amis ou en famille, à l’aide de votre carnet jeu, découvrez de façon ludique et active l’histoire et l’architecture d’Obernai et d’autres villes alsaciennes ! +33 3 88 95 64 13 À Obernai, profitez de la magie de Noël tout en partant à la recherche d’un trésor ! Énigmes, rébus, indices … vous aideront à dénicher les secrets de la ville. Livret de jeu disponible gratuitement à l’office de tourisme et en téléchargement. Récompense à la clé pour celles et ceux qui auront trouvé le nom du trésor ! Animation réalisée avec le soutien de Alsace Destination Tourisme. dernière mise à jour : 2021-10-18 par Office de tourisme d’Obernai

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Ville Obernai lieuville 48.46216#7.48123