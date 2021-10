Marlenheim Marlenheim Bas-Rhin, Marlenheim Chasse aux trésors de Noël : Noël goulu Marlenheim Marlenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marlenheim

Chasse aux trésors de Noël : Noël goulu Marlenheim, 15 novembre 2021, Marlenheim. Chasse aux trésors de Noël : Noël goulu 2021-11-15 – 2021-12-31

Marlenheim Bas-Rhin Marlenheim Partez à la recherche du trésor de Marlenheim ! Arpentez les petites rues de ce joli village alsacien pour découvrir les indices disséminés tout au long du parcours… Faites appel à votre sens de l’observation pour avancer d’étape en étape, pour que le trésor vous soit enfin révélé ! Le livret de jeu est à votre disposition à l’office de tourisme sur simple demande. Une récompense est à la clé pour celles et ceux qui ont trouvé le nom du trésor ! +33 3 88 87 75 80 Partez à la recherche du trésor de Marlenheim ! Arpentez les petites rues de ce joli village alsacien pour découvrir les indices disséminés tout au long du parcours… Faites appel à votre sens de l’observation pour avancer d’étape en étape, pour que le trésor vous soit enfin révélé ! Le livret de jeu est à votre disposition à l’office de tourisme sur simple demande. Une récompense est à la clé pour celles et ceux qui ont trouvé le nom du trésor ! dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Marlenheim Autres Lieu Marlenheim Adresse Ville Marlenheim lieuville 48.62171#7.49016