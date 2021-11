Hunspach Hunspach Bas-Rhin, Hunspach Chasse aux trésors de Noël : Noël au balcon ! Hunspach Hunspach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2021-11-25 – 2022-01-06

Chasse aux trésors de Noël : Noël au balcon !

2021-11-25 – 2022-01-06

Hunspach, Bas-Rhin

Bienvenue à Hunspach pour une chasse aux trésors de curieux ! Au fil des rues et ruelles de ce village au charme authentique, soyez observateurs pour trouver les indices et ainsi reconstituer la phrase mystère. Elle vous donnera droit à une petite récompense à récupérer à l'office de tourisme ! Livret de jeu téléchargeable au format PDF ou disponible sur simple demande à l'accueil de l'office de tourisme.

+33 3 88 80 41 46

