Haut-Rhin Dénichez le trésor d’Eguisheim !

Avec cette nouvelle chasse au trésor, parcourez les ruelles de la cité médiévale pour récolter des indices. qui vous mènerons sur les traces du trésor… Le livret de jeu est à votre disposition à l’office de tourisme sur simple demande.

Une récompense est à la clé ! Découverte ludique du village pour petits et grands chasseurs ! Carnet de route à l'office de tourisme.

