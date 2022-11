Chasse aux trésors de Noël : Les lutins de la vallée Schirmeck Schirmeck Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schirmeck

Chasse aux trésors de Noël : Les lutins de la vallée Schirmeck, 25 novembre 2022, Schirmeck. Chasse aux trésors de Noël : Les lutins de la vallée

114 Grand Rue Schirmeck Bas-Rhin

2022-11-25 – 2023-01-06

Bas-Rhin Bienvenue à Schirmeck pour une chasse au trésor malicieuse ! Un des lutins de la vallée de la Bruche a fait une mauvaise blague au Christkindel en lui chipant sa couronne de bougies… Partez à la recherche du vilain farceur pour aider le Christkindel à retrouver sa coiffe ! Document téléchargeable sur bit.ly/noelchasseVB +33 3 88 47 18 51 Schirmeck

