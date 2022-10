Chasse aux trésors de Noël : Les facéties de Noël Lembach Lembach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Chasse aux trésors de Noël : Les facéties de Noël

Lembach, 25 novembre 2022, Lembach.

Bas-Rhin Partez à la découverte du centre ancien de Lembach et, étape par étape, aidez les lutins du village à sauver leur marché de Noël en démasquant celui qui s’amuse à défaire ce que les autres mettent tant de cœur à préparer. Ce petit malin démasqué, allez vite le dénoncer à l’office de tourisme pour le mettre hors d’état de nuire. Une récompense vous y attend. Livret de jeu téléchargeable au format PDF ou disponible sur simple demande à l’accueil de l’office de tourisme. Partez pour une chasse aux trésors dans le village de Lembach. Arpentez les ruelles pour récolter les indices qui vous permettront de démasquer le lutin qui tente de gâcher le marché de Noël. Une récompense est à la clé ! +33 3 88 86 71 45 Lembach

