Chasse aux trésors de Noël : Les facéties de Noël Lembach

2021-11-25 – 2022-01-06

Partez à la découverte du centre ancien de Lembach et, étape par étape, aidez les lutins du village à sauver leur marché de Noël en démasquant celui qui s'amuse à défaire ce que les autres mettent tant de cœur à préparer. Ce petit malin démasqué, allez vite le dénoncer à l'office de tourisme pour le mettre hors d'état de nuire. Une récompense vous y attend. Livret de jeu téléchargeable au format PDF ou disponible sur simple demande à l'accueil de l'office de tourisme. +33 3 88 86 71 45

