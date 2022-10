Chasse aux trésors de Noël : Le sel de la vie Wissembourg Wissembourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-11-25 – 2023-01-06 Wissembourg

2022-11-25 – 2023-01-06 Wissembourg

Bas-Rhin Partez en balade à travers les rues et ruelles du centre ancien de la cité fortifiée de Wissembourg. Admirez les décorations de Noël et surtout, ouvrez l'œil pour dénicher les indices qui vous aideront à trouver le mot trésor. Une petite récompense est à la clé pour celles et ceux qui le trouveront ! Livret de jeu téléchargeable au format PDF ou disponible sur simple demande à l'accueil de l'office de tourisme.

