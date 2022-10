Chasse aux trésors de Noël : Le Noël des gourmands Kutzenhausen Kutzenhausen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Kutzenhausen

Chasse aux trésors de Noël : Le Noël des gourmands Kutzenhausen, 25 novembre 2022, Kutzenhausen. Chasse aux trésors de Noël : Le Noël des gourmands

1 place de l’église Kutzenhausen Bas-Rhin

2022-11-25 – 2022-12-31 Kutzenhausen

Bas-Rhin Kutzenhausen Tout au long de ce parcours à la découverte de Kutzenhausen, charmant village typique, relevez les indices pour compléter la question à trous dont la réponse vous servira de trésor. Courez ensuite à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt pour le partager. Une surprise vous attend ! Livret de jeu téléchargeable au format PDF ou disponible sur simple demande à l’accueil de la Maison Rurale. Relevez les indices pour compléter la question à trous dont la réponse vous servira de trésor. Courez ensuite à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt pour le partager. Une surprise vous attend ! +33 3 88 80 53 00 Kutzenhausen

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Kutzenhausen Autres Lieu Kutzenhausen Adresse 1 place de l'église Kutzenhausen Bas-Rhin Ville Kutzenhausen lieuville Kutzenhausen Departement Bas-Rhin

Kutzenhausen Kutzenhausen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kutzenhausen/

Chasse aux trésors de Noël : Le Noël des gourmands Kutzenhausen 2022-11-25 was last modified: by Chasse aux trésors de Noël : Le Noël des gourmands Kutzenhausen Kutzenhausen 25 novembre 2022 1 place de l'église Kutzenhausen Bas-Rhin Bas-Rhin Kutzenhausen

Kutzenhausen Bas-Rhin