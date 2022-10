Chasse aux trésors de Noël : le berceau du sapin de Noël Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Chasse aux trésors de Noël : le berceau du sapin de Noël Sélestat, 27 novembre 2022, Sélestat. Chasse aux trésors de Noël : le berceau du sapin de Noël

2 place Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

2022-11-27 – 2022-11-27 Sélestat

Bas-Rhin Partez à la découverte de Sélestat, berceau de l’arbre de Noêl, avec cette chasse au trésor. Vous arpenterez les rues du centre historique à la recherche des indices qui vous permettront de découvrir Sélestat sous un autre jour et de percer les secrets de la ville. Monuments historiques et illuminations vous mettront sur la piste du trésor ! Livret de jeu à retirer au bureau d’accueil de Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme. Récompense à la clé pour ceux et celles qui auront résolu l’énigme ! Découvrez Sélestat, célèbre cité Humaniste et berceau de l’Arbre de Noël +33 3 88 58 87 20 Sélestat

