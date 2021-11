Grendelbruch Grendelbruch 67190, Grendelbruch Chasse aux trésors de Noël : Du bois dans la cheminée Grendelbruch Grendelbruch Catégories d’évènement: 67190

Grendelbruch

Chasse aux trésors de Noël : Du bois dans la cheminée Grendelbruch, 25 novembre 2021, Grendelbruch. Chasse aux trésors de Noël : Du bois dans la cheminée Grendelbruch

2021-11-25 – 2022-01-06

Partez à la recherche du trésor de Grendelbruch ! Mettez-vous en route pour dénicher les indices qui jalonnent le parcours de cette chasse, à l'issue de laquelle le village n'aura plus de secret pour vous ! Le livret de jeu est à votre disposition dans nos bureaux d'accueil de Rosheim, Ottrott ainsi qu'à la mairie de Grendelbruch, sur simple demande. Une récompense est à la clé pour ceux et celles qui auront trouvé le nom du trésor ! Entre amis, en famille, de façon ludique et active, découvrez Grendelbruch, petit village de montagne ! Livret de jeu gratuit et disponible dans nos bureaux d'accueil de l'Office de Tourisme ainsi qu'à la mairie.

