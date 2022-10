Chasse aux trésors de Noël : Cité des comtes Riquewihr Riquewihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Riquewihr

Chasse aux trésors de Noël : Cité des comtes Riquewihr, 25 novembre 2022, Riquewihr. Chasse aux trésors de Noël : Cité des comtes

2 rue de la 1ère Armée Riquewihr Haut-Rhin

2022-11-25 – 2023-01-06 Riquewihr

Haut-Rhin La cité de Riquewihr, classée parmi les Plus Beaux Villages de France n’aura plus de secret pour vous lorsque vous aurez suivi le parcours de cette chasse : les bâtiments, les dates, les symboles,… sont autant de détails de la cité qui vous mèneront au trésor. Soyez attentifs ! Le livret de jeu est à votre disposition à l’Office de Tourisme sur simple demande. Découvrir Riquewihr autrement, ses petites ruelles et ses trésors cachés…C’est ce qui vous est proposé grâce à cette chasse au trésor adaptée aux petits comme aux plus grands ! Après avoir trouvé le mot mystère, rendez-vous à l’office de tourisme ! Riquewihr

