Chasse aux trésors de la nature et pique-nique Saint-Laurent-sur-Oust Saint-Laurent-sur-Oust Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Laurent-sur-Oust

Chasse aux trésors de la nature et pique-nique Saint-Laurent-sur-Oust, 15 avril 2022, Saint-Laurent-sur-Oust. Chasse aux trésors de la nature et pique-nique Saint-Laurent-sur-Oust

2022-04-15 – 2022-04-15

Saint-Laurent-sur-Oust Morbihan Saint-Laurent-sur-Oust Vendredi 15 avril, Sentier du Houssa à Saint Laurent sur Oust

Une balade à la découverte des trésors de la nature, pour petits et grands à partir de 6 ans.

Un temps convivial sera ensuite proposé, venez avec vos pique-niques !

Inscription au 06 60 35 05 89 avant le mardi 12 avril – 20€ par famille +33 6 60 35 05 89 Vendredi 15 avril, Sentier du Houssa à Saint Laurent sur Oust

Une balade à la découverte des trésors de la nature, pour petits et grands à partir de 6 ans.

Un temps convivial sera ensuite proposé, venez avec vos pique-niques !

Inscription au 06 60 35 05 89 avant le mardi 12 avril – 20€ par famille Saint-Laurent-sur-Oust

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Saint-Laurent-sur-Oust Autres Lieu Saint-Laurent-sur-Oust Adresse Ville Saint-Laurent-sur-Oust lieuville Saint-Laurent-sur-Oust Departement Morbihan

Saint-Laurent-sur-Oust Saint-Laurent-sur-Oust Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-sur-oust/

Chasse aux trésors de la nature et pique-nique Saint-Laurent-sur-Oust 2022-04-15 was last modified: by Chasse aux trésors de la nature et pique-nique Saint-Laurent-sur-Oust Saint-Laurent-sur-Oust 15 avril 2022 morbihan Saint-Laurent-sur-Oust

Saint-Laurent-sur-Oust Morbihan