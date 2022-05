Chasse aux Trésors Colmar, 14 mai 2022, Colmar.

Chasse aux Trésors Colmar

2022-05-14 – 2022-05-14

Colmar Haut-Rhin

EUR Cette animation va permettre aux participants d’explorer la ville de Colmar de manière originale a` travers une chasse au trésor sous le thème des œuvres d’Hansi : il s’agit d’un jeu de piste avec des énigmes pour trouver des “trésors”. Elle est destinée aux touristes et aux habitants de Colmar et environs.

Les fonds dégagés sont destinés a` favoriser le parcours de formation et l’inclusion professionnelle de jeunes en situation de handicap et seront reversés a` la Maison de l’Autisme de Mulhouse pour financer des outils adaptés a` l’apprentissage des personnes atteintes d’autisme.

Cette action est réalisée avec le ROTARY Club de Colmar.

L’inscription se fera sur place a` partir de 13h sur la place Rapp ou en ligne via le site internet de la chasse au trésor de Colmar https://chasse-aux-tresors.colmar.live/

Participez à ce jeu de piste pour explorer la ville de Colmar de manière originale et pour soutenir la Maison de l’Autisme de Mulhouse

+33 3 89 20 65 72

Colmar

