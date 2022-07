Chasse aux Trésors Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage

Drôme

Chasse aux Trésors Bourg-de-Péage, 17 juillet 2022, Bourg-de-Péage. Chasse aux Trésors

Parc Mossant Bourg-de-Péage Drôme

2022-07-17 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-17 Bourg-de-Péage

Drôme Chasse aux trésors gratuite dans les rues de Bourg de Péage pour les enfants de 6 à 11ans.

Tous les participants seront récompensés ! jocelyne.saliques@laposte.net +33 6 77 57 40 53 Bourg-de-Péage

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage, Drôme Autres Lieu Bourg-de-Péage Adresse Parc Mossant Bourg-de-Péage Drôme Ville Bourg-de-Péage lieuville Bourg-de-Péage Departement Drôme

Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-de-peage/

Chasse aux Trésors Bourg-de-Péage 2022-07-17 was last modified: by Chasse aux Trésors Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage 17 juillet 2022 Parc Mossant Bourg-de-Péage Drôme

Bourg-de-Péage Drôme