Chasse aux trésors botaniques de Pâques Lunery, mercredi 27 mars 2024.

Chasse aux trésors botaniques de Pâques Lunery Cher

Mercredi

Au travers d’une chasse aux trésors de la flore de la ferme, les petits et les grands pourront apprendre à reconnaitre et collecter un certain nombre de plantes présentes sur la ferme.

Objectif, découvrir quelques plantes comestibles et médicinales de manière ludique

La chasse aux trésors se terminera par un goûter de Pâques… 2020 20 EUR.

Début : 2024-03-27 15:00:00

fin : 2024-03-27 17:00:00

10 Rue Marguerite Audoux

Lunery 18400 Cher Centre-Val de Loire animations@fermedebeauxregards.fr

