2022-04-28 15:00:00

Moustier-Ventadour Corrèze 1 Rue Joseph Vialaneix Moustier-Ventadour Corrèze Moustier-Ventadour Il se raconte que Geoffroy Tête Noire a laissé son trésor dans le château…Sauras-tu le retrouver ?

À 15h00. Animation pour les enfants de 8 à 12 ans.

Tarifs : 3€/enfant, gratuit pour un adulte accompagnant.

Places limitées, réservation au 05 55 93 04 34.

