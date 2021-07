Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Carentan les Marais, Manche Chasse aux trésors au Château Bellenau Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Manche

Chasse aux trésors au Château Bellenau Carentan-les-Marais, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Carentan-les-Marais. Chasse aux trésors au Château Bellenau 2021-07-04 – 2021-07-04

Carentan-les-Marais Manche Venez chasser au trésor dans le jardin du château de Bellenau ! Il y a une possibilité continue de trouver le trésor de Bellenau, de suivre les indices dans le jardin et de résoudre l’énigme pour trouver le trésor. Une surprise est prévue pour les enfants à la fin de la chasse au trésor. Réservation obligatoire. Venez chasser au trésor dans le jardin du château de Bellenau ! Il y a une possibilité continue de trouver le trésor de Bellenau, de suivre les indices dans le jardin et de résoudre l’énigme pour trouver le trésor. Une surprise est prévue pour les… +33 7 87 34 01 34 Venez chasser au trésor dans le jardin du château de Bellenau ! Il y a une possibilité continue de trouver le trésor de Bellenau, de suivre les indices dans le jardin et de résoudre l’énigme pour trouver le trésor. Une surprise est prévue pour les enfants à la fin de la chasse au trésor. Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Carentan les Marais, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Carentan-les-Marais Adresse Ville Carentan-les-Marais lieuville 49.33255#-1.25717