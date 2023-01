Chasse aux trésors Airvault Airvault CC Airvaudais Val du Thouet Airvault Catégories d’Évènement: Airvault

Chasse aux trésors
Airvault, 8 février 2023
Rue des Jardins, Airvault, Deux-Sèvres

Pirates et flibustières, partez à l'assaut du trésor de la Médiathèque. Déguisement accepté. Pour les enfants de 6 à 10 ans. Gratuit. Sur inscription à médiathèque Airvaudais-Val du Thouet à Airvault, au 05 49 63 27 41 ou par mail mediatheque@cc-avt.fr

