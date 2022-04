CHASSE AUX TRÉSORS À LA CAVE COOPÉRATIVE DE SAINT-CHINIAN Saint-Chinian, 1 mai 2022, Saint-Chinian.

CHASSE AUX TRÉSORS À LA CAVE COOPÉRATIVE DE SAINT-CHINIAN Saint-Chinian

2022-05-01 – 2022-09-30

Saint-Chinian Hérault Saint-Chinian

Des défis vous attendent au caveau ! Résolvez-les et tentez de repartir avec un an de vin.

Partir découvrir le terroir et la cave coopérative de Saint-Chinian en s’amusant ?

Pour cela, une chasse aux trésors vous attend à la cave. Le nouveau caveau de dégustation propose dans une ambiance à la « Harry Potter », un espace dédié. Il faudra résoudre deux énigmes et débloquer deux cadenas à codes pour tenter de gagner une année en vin (soit 12 bouteilles).

+33 4 67 38 28 40

Cave de Saint-Chinian

Saint-Chinian

dernière mise à jour : 2022-04-04 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN