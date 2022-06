Chasse aux trésors

2022-07-18 09:00:00 – 2022-07-18 12:00:00 EUR 30 30 Les participants ne s’ennuieront à aucun moment. Ils garderont un bon souvenir de ce moment et pourront prétendre à un cadeau que l’association réserve au gagnant qui trouvera en premier le trésor des templiers. Participez à la chasse au trésor que Com’landes organise dans la ville de Moliets pour apprécier et admirer la ville autrement. Tout le monde est invité. Petits et grands peuvent y participer. Les participants ne s’ennuieront à aucun moment. Ils garderont un bon souvenir de ce moment et pourront prétendre à un cadeau que l’association réserve au gagnant qui trouvera en premier le trésor des templiers. dernière mise à jour : 2022-06-24 par

