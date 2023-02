CHASSE AUX TRÈFLES DE LA SAINT-PATRICK Place Edouard Herriot Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

Vendee Avis aux chanceux ! Pour célébrer la Saint-Patrick et son symbole universel qu’est le trèfle, l’Office de Tourisme Sud Vendée Littoral vous invite à cueillir votre chance ! Rapportez-nous un véritable trèfle à 4 feuilles (attention, nous n’acceptons pas les copies ni les trèfles en papier, on veut des trèfles à 4 feuilles, des vrais et des biens verts) et accédez au trésor du Leprechaun, ce petit lutin vert qui protège son chaudron d’or. Ah oui, il faut aussi que vous veniez avec un accessoire vert (ou un vêtement), pour pouvoir prétendre au trésor ! Le but du jeu est simple :

 Trouvez un véritable trèfle à 4 feuilles

 Rapportez-le à l’Office de Tourisme de Luçon muni/vêtu d’un accessoire vert

Traditionnellement, le trèfle symbole de la Saint-Patrick ne comporte que 3 feuilles. Vous avez 1 chance sur 10 000 de trouver un trèfle à quatre feuilles. Alors ne vous découragez pas, car si pour vous la chance n'existe pas, le hasard fait parfois bien les choses… La légende dit que chaque feuille du trèfle à une signification : la première c'est l'espoir, la seconde pour la foi, la troisième pour l'amour, et, la quatrième la chance.

