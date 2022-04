Chasse aux timbres de Pâques à Riqueval Bellicourt Bellicourt Catégories d’évènement: Aisne

Bellicourt Aisne Bellicourt e lapin de Pâques a perdu sa collection de timbres lors de sa distribution de chocolats dans les jardins du Vermandois, venez nous aider à les retrouver !

L’office de tourisme organise “une chasse aux timbres” le jeudi 21 avril à 14h30, les enfants seront récompensés !

