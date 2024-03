Chasse aux surprises et goûter partagé ! Tiers-lieu L’Arbre Commes, dimanche 31 mars 2024.

Chasse aux surprises et goûter partagé ! Tiers-lieu L’Arbre Commes Calvados

Ce dimanche 31 mars de 16h à 17h30 nous vous proposons une chasse aux surprises dans le jardin du tiers-lieu, jeux et goûter partagé pour célébrer le retour du printemps. Un temps convivial pour les enfants et pour les grands ! Vous pouvez amener de quoi grignoter, à partager, pour le goûter.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 16:00:00

fin : 2024-03-31 17:30:00

Tiers-lieu L’Arbre 4 route de Villers, Hameau Escures

Commes 14520 Calvados Normandie larbre.tiers.lieu@gmail.com

