Plouescat

Chasse aux sorcières Plouescat, 31 octobre 2022, Plouescat. Chasse aux sorcières

Domaine équin d’Agora Plouescat Finistre

2022-10-31 14:00:00 – 2022-10-31 16:30:00 Plouescat

Finistre Pour halloween chasses aux sorcières au sein des écuries du Domaine Equin d’Agora !

Au programme :

– Atelier maquillage

– Concours de déguisement

– Jeux de piste

– Goûter offert

Pour tous enfants à partir de 4 ans. Sur réservation. contact@domaine-equin-agora.fr +33 7 82 38 73 38 Plouescat

