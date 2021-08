Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Chasse aux photos Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Chasse aux photos Saint-Dizier, 11 septembre 2021, Saint-Dizier. Chasse aux photos 2021-09-11 13:30:00 – 2021-09-11 18:00:00

Saint-Dizier Haute-Marne Un appareil photo numérique ou un smartphone en poche, un brin d’imagination et de créativité, un soupçon de sens artistique, vous êtes armés pour participer à la chasse aux photos organisée par le Centre Socio-Culturel et Capt’Image. Un rendez-vous pour les amateurs de photographies à ne pas manquer. centre-socioculturel@mairie-saintdizier.fr +33 3 25 07 79 88 https://csc.saint-dizier.fr/ Un appareil photo numérique ou un smartphone en poche, un brin d’imagination et de créativité, un soupçon de sens artistique, vous êtes armés pour participer à la chasse aux photos organisée par le Centre Socio-Culturel et Capt’Image. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Saint-Dizier Adresse Ville Saint-Dizier lieuville 48.63769#4.94741