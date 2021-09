Saint-Ouen-sur-Seine Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Chasse aux patrimoines // Parcours familles Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Seine-Saint-Denis

Chasse aux patrimoines // Parcours familles Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine, 18 septembre 2021, Saint-Ouen-sur-Seine. Chasse aux patrimoines // Parcours familles

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine

Suivez Salomé, coach sportif pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, sur le territoire de Plaine Commune. Notre coach a perdu son objet fétiche dans l’un des sites d’entrainement du territoire. Heureusement, elle a pris l’habitude de noter l’ensemble de ses activités au sein de son cahier de coaching. Elle vous le confie afin que vous puissiez retracer son parcours et retrouver son porte bonheur ! A vous de jouer ! Au départ de la Mairie de Saint-Ouen, partez en famille pour ce grand jeu de piste alliant patrimoines et sport à travers les villes de Saint-Denis, de Saint-Ouen et de L’Ile-Saint-Denis, lieux d’accueil du futur village olympique. Questions, énigmes et défis vous attendent sur votre route au gré des rencontres avec une association ou une structure culturelle ou sportive. Suivez Salomé, coach sportif, pour les JOP2024 sur le territoire. Enigmes et découvertes vous attendent tout au long de ce jeu de piste alliant patrimoines et sport ! Prêt•e à relever le défi ? Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine 7 place de la République 93406 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Ouen-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine Adresse 7 place de la République 93406 Saint-Ouen-sur-Seine Ville Saint-Ouen-sur-Seine lieuville Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine