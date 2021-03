Sarreguemines Sarreguemines Moselle, Sarreguemines CHASSE AUX OEUFS VIRTUELLE Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines Moselle Sarreguemines Le Lapin de Pâques s’est rendu cette année sur notre site Internet pour y cacher des œufs de toutes les couleurs ! C’est le moment ou jamais de partir à la chasse à travers les divers contenus et de repérer les neufs œufs qui y ont été dissimulés. Certains sont faciles à débusquer, d’autres se sont bien cachés… A l’aide du bulletin figurant sur la page d’accueil de notre site ou du formulaire disponible à la Médiathèque, renseigne les noms des œufs trouvés pour tenter de gagner l’un des trois lots chocolatés mis en jeu. Bonne chance ! Tirage au sort parmi les bonnes réponses en direct sur Facebook, le mardi 6 avril à 12h30.

contact.med@agglo-sarreguemines.fr +33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/

Règlement disponible sur notre site Internet.

Règlement disponible sur notre site Internet.

