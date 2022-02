Chasse aux oeufs Villerville Villerville Catégories d’évènement: Calvados

Villerville

Chasse aux oeufs Villerville, 17 avril 2022, Villerville. Chasse aux oeufs Villerville

2022-04-17 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-17

Villerville Calvados Villerville Les œufs en chocolat ont été apportés par les cloches de Pâques dans la nuit de samedi à dimanche. Retrouvez-les dans le parc des Graves !

Ouvert à tous les enfants de 2 à 12 ans.

Sans réservation. Les œufs en chocolat ont été apportés par les cloches de Pâques dans la nuit de samedi à dimanche. Retrouvez-les dans le parc des Graves !

Ouvert à tous les enfants de 2 à 12 ans.

Sans réservation. anim@villerville.fr +33 2 31 14 40 00 Les œufs en chocolat ont été apportés par les cloches de Pâques dans la nuit de samedi à dimanche. Retrouvez-les dans le parc des Graves !

Ouvert à tous les enfants de 2 à 12 ans.

Sans réservation. Villerville

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villerville Autres Lieu Villerville Adresse Ville Villerville lieuville Villerville Departement Calvados

Villerville Villerville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villerville/

Chasse aux oeufs Villerville 2022-04-17 was last modified: by Chasse aux oeufs Villerville Villerville 17 avril 2022 Calvados Villerville

Villerville Calvados