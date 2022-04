Chasse aux oeufs Ville-sur-Ancre Ville-sur-Ancre Catégories d’évènement: Somme

Le comité des fêtes de Ville-sur-Ancre organise une chasse aux oeufs, le samedi 16 avril à partir de 16h. Cette animation, ouverte aux 0-13 ans débutera sur la place du village. Deux zones de chasse seront installées. L’une pour les 0-6 ans et l’autre pour les 7-13 ans. Boissons et chocolats seront offerts par le comité des fêtes. Le comité des fêtes de Ville-sur-Ancre organise une chasse aux oeufs le 16 avril à partir de 16h. Ville-sur-Ancre Ville-sur-Ancre Ville-sur-Ancre Somme

