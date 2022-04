Chasse aux oeufs Terrain de ballon de Senlis-le-Sec Senlis-le-Sec Catégories d’évènement: Senlis-le-Sec

Le comité des fêtes de Senlis-le-Sec organise une chasse aux oeufs, le lundi 18 avril à 11 heures. Cette animation ouverte aux 0-11 ans se déroulera sur le terrain de ballon. L’occasion de fêter Pâques dans la bonne humeur. Un verre de l’amitié sera servi aux parents à l’issue de la chasse aux oeufs.

Accès libre

