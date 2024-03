Chasse aux œufs Sury-en-Vaux, dimanche 31 mars 2024.

Chasse aux œufs Sury-en-Vaux Cher

Ouverte à tous les enfants des communes de Sury-en-Vaux et Verdigny, même les tout-petits non scolarisés !

Inscrivez-vous en mairie avant le 22 mars pour participer

Ouverte à tous les enfants des communes de Sury-en-Vaux et Verdigny, même les tout-petits non scolarisés !

Ne manquez pas cette aventure pleine de surprises et d’amusement !

Inscrivez-vous en mairie avant le 22 mars pour participer .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 11:00:00

fin : 2024-03-31

Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire communedesuryenvaux@wanadoo.fr

L’événement Chasse aux œufs Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de tourisme du Grand Sancerrois