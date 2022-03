Chasse aux Œufs Sully Sully Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Chasse aux Œufs Sully, 16 avril 2022, Sully. Chasse aux Œufs Sully

2022-04-16 – 2022-04-18

Sully Saône-et-Loire Sully 6 6 EUR Chasse aux œufs, proposée par les guides du château ??????

[3 à 12 ans] C’est Pâques à Sully ! Notre ami le Lapin de Pâques est venu nous rendre visite pour son traditionnel lâcher d’œufs dans le parc du château. Mais attention : pour pouvoir les ramasser, les enfants amateurs de chocolat vont devoir relever de petits défis (chercher un œuf avec une petite cuillère, à cloche-pied, en marchant en arrière…). Durée : 15-20 minutes.

Après ce jeu, n’hésitez pas à vous promener dans le parc. Des questions sur le thème de Pâques y seront cachées ! Chasse aux œufs, proposée par les guides du château ??????

