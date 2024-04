Chasse aux oeufs Stade des cités Arles, samedi 13 avril 2024.

Chasse aux oeufs Vous faites quoi samedi 13 avril après-midi ? Et si vous alliez à la chasse aux œufs organisée par le Secours populaire ? De nombreux stands attendent les enfants Samedi 13 avril, 14h00 Stade des cités 3 € le permis de chasse

VOUS FAITES QUOI SAMEDI 13 AVRIL APRES-MIDI ?

Et si vous alliez à notre chasse aux œufs ? L’occasion pour vous de découvrir et soutenir nos actions dans le monde à travers des jeux, des animations pour les enfants… et de manger plein de chocolat et de friandises !

Où se trouve cette chasse aux œufs ?

Au stade des Cités – quartier Montplaisir à Arles

Comment se déroule cette chasse aux œufs ?

Les enfants et leurs parents sont accueillis en début d’après-midi. Chaque enfant reçoit son permis de chasse. Il déambulera dans les différents stands où différentes activités ludiques et éducatives lui seront proposées. Lorsque l’enfant aura terminé son parcours, il se rendra à l’accueil afin de récupérer un goûter de friandises.

Alors, vous venez ? On vous attend avec impatience

Le Secours populaire du Pays d’Arles et ses jeunes Copains du Monde

Stade des cités Rue Pierre Semard, 13200 Arles Arles 13200 Monplaisir Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur