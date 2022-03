Chasse aux oeufs sous-marine Maen Roch, 18 avril 2022, Maen Roch.

Chasse aux oeufs sous-marine Rue de la Voie Ferrée Centre Aquatique Coglé’O Maen Roch

2022-04-18 09:00:00 – 2022-04-18 13:00:00 Rue de la Voie Ferrée Centre Aquatique Coglé’O

Maen Roch Ille-et-Vilaine Maen Roch Ille-et-Vilaine

Le centre aquatique Coglé’O organise une grande chasse aux œufs sous-marine le lundi 18 avril sur trois créneaux horaires : 9h30, 10h30 et 11h30.

Pour les petits chasseurs, la pataugeoire regorgera de chocolat, et pour les plus grands, des défis seront à relever pour pouvoir plonger à la recherche des œufs cachés au fond du bassin.

De plus, 3 surprises seront à trouver…. hors de l’eau!

Activité réservée aux enfants de 4 à 11 ans

accueil.cogleo@spl-sportsloisirs.com +33 2 99 17 21 00 https://www.cogleo.com/actualites/chasse-aux-oeufs-sous-marine/

Rue de la Voie Ferrée Centre Aquatique Coglé’O Maen Roch

dernière mise à jour : 2022-03-23 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne