Chasse aux oeufs Soufflenheim Soufflenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Soufflenheim

Chasse aux oeufs Soufflenheim, 10 avril 2022, Soufflenheim. Chasse aux oeufs Soufflenheim

2022-04-10 14:00:00 – 2022-04-10 16:30:00

Soufflenheim Bas-Rhin Soufflenheim EUR Organisé par l’APEPA. Départ toutes les 20 minutes. Places limitées. Buvette et gâteaux sur place. Buvette et restauration sur place. +33 6 83 22 09 74 Organisé par l’APEPA. Départ toutes les 20 minutes. Places limitées. Buvette et gâteaux sur place. Soufflenheim

dernière mise à jour : 2022-03-28 par Office de Tourisme du Pays Rhénan

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Soufflenheim Autres Lieu Soufflenheim Adresse Ville Soufflenheim lieuville Soufflenheim Departement Bas-Rhin

Soufflenheim Soufflenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soufflenheim/

Chasse aux oeufs Soufflenheim 2022-04-10 was last modified: by Chasse aux oeufs Soufflenheim Soufflenheim 10 avril 2022 Bas-Rhin Soufflenheim

Soufflenheim Bas-Rhin