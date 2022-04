Chasse aux Oeufs Solidaire – Ukraine Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados Le Secours populaire français organise sa 12ème édition de la chasse aux œufs au profit de la solidarité internationale. Un rendez-vous organisé avec le soutien de la Ville de Caen.

Pour la fête de Pâques, œufs en chocolat et autres friandises ont été déposés dans la vallée du Mémorial de Caen.

Panier en mains, les enfants peuvent les débusquer moyennant un permis de chasse de 2 € reversés au profit d’un projet de solidarité internationale.

contact@spf14.org +33 2 31 06 22 50

