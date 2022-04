CHASSE AUX ŒUFS SOLIDAIRE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

CHASSE AUX ŒUFS SOLIDAIRE Toulouse, 27 avril 2022, Toulouse. CHASSE AUX ŒUFS SOLIDAIRE JARDIN COMPANS CAFFARELLI Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse

2022-04-27 14:00:00 – 2022-04-27 19:00:00 JARDIN COMPANS CAFFARELLI Esplanade Compans-Caffarelli

Cette année, le Secours populaire français Haute-Garonne organise une grande Chasse aux Œufs Solidaire, pour offrir aux familles accueillies par cette association ainsi qu'au grand public l'occasion de passer un moment convivial en famille. Ce moment festif comportera des stands ludiques, dont certains portés sur la sensibilisation à la Solidarité Internationale, une Chasse aux Œufs Solidaire, ainsi que des informations sur le mouvement « Copain du Monde ». Ce mouvement a pour objectif de permettre aux enfants de devenir acteurs et auteurs de solidarité tout au long de l'année. Des jeunes du Club « Copain du Monde » de Fenouillet seront présents pour échanger sur leurs expériences de solidarité. Un stand de crêpes et de boissons sera présent pour ravir les papilles des petits et des grands. Pré-inscription demandée par mail à contact@spf31.org

