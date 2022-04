Chasse aux œufs solidaire et festive du Secours Populaire Jardin Botanique de l’Evêché,Place de l’Évêché,Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Chasse aux œufs solidaire et festive du Secours Populaire

Jardin Botanique de l'Evêché, Place de l'Évêché, Limoges, le lundi 18 avril

Jardin Botanique de l’Evêché, Place de l’Évêché, Limoges, le lundi 18 avril à 14:00

Chaque année, le Secours Populaire organise une grande chasse aux œufs solidaire le lundi de Pâques ouverte à tous. Cette année, les festivités se déroulent aux jardins de l’Evêché, à Limoges, à partir de 14h. Les fonds seront dédiés aux actions de solidarité internationale de la Fédération de la Haute-Vienne. En échange d’une participation de 5€ à régler sur place, les enfants pourront réaliser un parcours allant de stand en stand, où des épreuves leur seront proposées, sur le thème des Objectifs du Développement Durable. Un œuf leur sera remis à chaque étape. Lorsque leurs boîtes à œufs seront remplies, les enfants pourront les rapporter au stand du Secours Populaire en échange d’un cadeau et d’œufs en chocolat. L’évènement sera agrémenté de spectacles, de jeux, d’une buvette, de la barbe à papa, d’une braderie, d’un stand de maquillage … Avec le soutien de nombreux partenaires dont la Ville de Limoges.

Entrée libre, 5€ de participation

