Chasse aux œufs Solidaire et Festive Chasse aux œufs ! Limoges, lundi 1 avril 2024.

Chasse aux œufs Solidaire et Festive du Secours Populaire de la Haute-Vienne Lundi 1 avril, 13h30 Chasse aux œufs ! Ouvert à toutes et tous

Début : 2024-04-01T13:30:00+02:00 – 2024-04-01T18:00:00+02:00

Traditionnelle Chasse aux oeufs solidaires ouverte à TOUTES et TOUS ! Lundi de Pâques le 1er avril 2024.

On commence à 13h30, 5 euros pour la participation par enfant ! Et après on chasse, on cherche ! On trouve ! On gagne !

De nombreuses animations sont proposées à cette occasion ! De quoi passer une très belle après-midi pour toute la famille !

Chasse aux œufs ! musée de l’éveche 87000 limoges Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

