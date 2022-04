Chasse aux œufs solidaire du Secours populaire de Paris Parc André Citroën Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Chasse aux œufs solidaire du Secours populaire de Paris Parc André Citroën, 17 avril 2022, Paris. Le dimanche 17 avril 2022

de 09h30 à 18h00

. payant Permis de chasse et accès aux activités = 5 € (quelques options payantes précisées sur la boutique en ligne)

Le Secours populaire de Paris revient avec sa traditionnelle Chasse aux œufs solidaire au parc André Citroën ! Tout un dimanche d’activités en plein air, placé sous le signe de la fête, de la gourmandise et de la solidarité, organisé en soutien des victimes de la guerre en Ukraine ! Après 2 ans d’absence, la traditionnelle Chasse aux œufs solidaire du Secours populaire de Paris fait son grand retour au parc André Citroën à Paris ! Venez participer à un dimanche d’activités en plein air, placé sous le signe de la fête, de la gourmandise et de la solidarité, organisé en soutien des victimes de la guerre en Ukraine Des milliers d’œufs en chocolat et des activités ludiques et sportives pour régaler et amuser les enfants de tous âges au cœur de ce week-end de Pâques. Animations sportives, décorations d’œufs géants, chamboule-tout, route électrique, maquillage, danse… et chasse aux œufs bien sûr vous attendent sur les pelouses du Parc André Citroën. L’intégralité des recettes de cet événement sera consacrée à l’aide des populations victimes du conflit en Ukraine et réfugiés dans les pays frontaliers. Réservez-vite vos places en ligne sur le site placeminute en cliquant sur le lien suivant : https://swll.to/Chasse_aux_oeufs (vous aurez aussi la possibilité d’acheter vos billets directement sur place) Parc André Citroën 2, rue Cauchy 75015 Paris Contact : https://www.placeminute.com/event/autres/chasse-aux-oeufs-solidaire-du-secours-populaire-de-paris,37347.html https://fb.me/e/4BCsjDQOf https://fb.me/e/4BCsjDQOf https://www.placeminute.com/event/autres/chasse-aux-oeufs-solidaire-du-secours-populaire-de-paris,37347.html

Secours populaire de Paris

Parc André Citroën Adresse 2, rue Cauchy Ville Paris

